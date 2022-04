Gori, aumenti illegittimi acqua: il modulo per chiedere il rimborso

CICCIANO – Un modulo per chiedere alla Gori spa, società che gestisce il servizio idrico integrato, la restituzione delle somme indebitamente percepite per il servizio idrico integrato. Lo ha pubblicato l’associazione “Il Campanile”: “Siamo da sempre attenti e vicini ai bisogni della città, informiamo i cittadini che già da inizio anno c’è l’opportunità concreta di richiedere alla Gori l’immediata restituzione delle somme indebitamente percepite (sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 del 13.07.2021)” dice il presidente Umberto De Luca. L’iniziativa è promossa dalla Rete civica No Gori: un’azione che nasce dalla mancata attuazione del Piano d’Ambito nel triennio 2012/2015 a causa della quale “è stato sovrastimato ed erroneamente calcolato il corrispettivo del servizio idrico reso all’utenza”. Da qui, la richiesta di restituzione delle somme versate anche nel quadriennio 2016/2021. Per questo si chiede “l’immediata restituzione delle somme del servizio indebitamente percepite oppure l’emissione di nota di credito relativa alle somme indebitamente fatturate nelle annualità di fornitura indicate”.

richiesta rimborso gori clicca qui per scaricare