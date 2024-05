“Maggio dei libri 2024”, Unitre Visciano risponde presente

Un mese da dedicare alla lettura. L’Unitre Visciano aderisce alla campagna nazionale “Il maggio dei libri 2024” con una serie di incontri in cooperazione con la Biblioteca comunale “A. D’Elia”, la Pro Loco e l’istituto comprensivo cittadino. Il primo appuntamento “Se leggi, ti lib(e)ri” è in programma venerdì 3 maggio alle 19 nella “Sala del Villaggio del fanciullo” in via Camaldoli. La serata sarà dedicata alla lettura nell’era digitale: libro, web e “dieta mediale” con spunti per la riflessione e il confronto. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Visciano Sabatino Trinchese, della direttrice Unitre Lucia Giacomino e del presidente della Pro loco Claudio Napolitano, seguiranno gli interventi di Carmine Rufino e Domenico Montanaro con letture di Antonio La Manna e Lucia Miele. Dopo questo primo appuntamento, sono previsti altri tre incontri per poter portare avanti la mission del Maggio dei libri 2024, nato nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri come elemento chiave della crescita personale, culturale e civile: 22, 24 e 31 maggio.