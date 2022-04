ROCCARAINOLA – La settima edizione della festa medievale “La Damigella del Re”, che quest’anno si terrà il 3, 4 e 5 giugno, prenderà il via con la conferenza stampa del 30 aprile alle 18, presso la sala consiliare del comune di Roccarainola. Come ogni anno, in questa occasione, verrà presentato il programma completo dell’evento e in particolar modo saranno presentati ufficialmente i due protagonisti che quest’anno saranno Nicole Iovine, che interpreterà la bella Lucrezia D’Alagno e l’attore Patrizio Rispo che vestirà i panni di re Alfonso D’Aragona.

LA RIEVOCAZIONE STORICA – Nata da un’idea dell’associazione “Lucrezia D’Alagno”, condivisa e organizzata dall’Ente comunale e dalle associazioni del territorio, ha l’intento di creare un’occasione di incontro per riscoprire la cultura e le tradizioni legate alla storia di Roccarainola, oltre a promuovere i siti storici, archeologici e ambientali della cittadina. “La Damigella del Re” prende spunto da un romanzo storico “Il Romito di San Donato”, scritto da un anonimo napoletano e risalente ai primi decenni dell’800, ambientato nel castello di Roccarainola nel corso degli ultimi anni della dinastia aragonese nel Regno di Napoli. Compiendo un autentico viaggio nel tempo, riportando l’orologio indietro di 600 anni, Roccarainola rivivrà un suggestivo momento del suo passato medievale, allorquando giunse in visita al castello medievale, ospite della famiglia D’Alagno, il re Alfonso D’Aragona.

IL CALENDARIO – Si parte con l’evento culturale di venerdì 3 con la presentazione del libro “I passi perduti” di Giuseppe Malinconico. Ma la tre giorni vedrà, oltre alle visite guidate ai siti di interesse storico e ad escursioni ambientali, anche un susseguirsi di spettacoli e giochi in compagnia di artisti di strada, giullari, falconieri, animatori per bambini, dimostrazioni di duelli. Tutto immerso in una scenografia medievale curata nei minimi particolari. Le locande per degustare piatti tipici locali saranno aperte a pranzo e a cena, e le serate saranno allietate da diversi gruppi musicali. Non mancherà il lato espositivo con stands di prodotti artigianali e gastronomici del nostro territorio e di numerose aziende provenienti da tutta la regione Campania. L’evento si concluderà con il corteo storico, una sfilata in abiti d’epoca e con lo spettacolare assalto al castello.

IL SINDACO – L’invito del sindaco Giuseppe Russo: “Dopo due anni di sosta forzata a causa del Covid, questo sarà l’anno della rinascita che vedrà un paese intero animarsi e ad essere riportato indietro nel tempo. Naturalmente è questa un’occasione in più per venire a visitare il nostro territorio che è ricco di arte e storia e che è un autentico gioiello della regione Campania. Siti archeologici e monumentali, panorami mozzafiato, ambiente incontaminato. Una terra tutta da vedere che si può assaporare durante gli innumerevoli percorsi, una tradizione e amore per la cucina che rende indimenticabile una visita alla nostra meravigliosa Roccarainola”.