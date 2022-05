Città Metropolitana di Napoli, oltre 1 milione per due scuole

Siglati due contratti per l’avvio dei lavori che riguardano importanti istituti scolastici dell’area metropolitana di Napoli.

Il primo riguarda lavori di adeguamento impiantistico, eliminazione delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico del “Gentileschi” di via Nuova Agnano, Napoli per un importo di 621 mila 773 euro.

Il secondo, invece garantirà lavori di manutenzione straordinaria dell’Isis “Pitagora”, in via Tiberio 1, Pozzuoli, per un importo di 596 mila 341 euro.

“Grazie ai due interventi – si sottolinea dalla Città Metropolitana di Napoli – sarà garantito un miglioramento considerevole degli standard dei plessi scolastici, una loro maggiore sicurezza ed una migliore manutenzione degli stessi”.