Nola, senza patente e assicurazione snobba alt carabinieri: arrestato

NOLA (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Un inseguimento durato quasi 15 minuti che ha provocato prima il panico e poi un arresto. E’ quanto successo poco dopo le 13 di ieri a Nola quando un 47enne di Tufino ha deciso di snobbare l’alt imposto dai carabinieri del nucleo radiomobile di Nola. L’uomo, a bordo di una Renault, ha continuato la sua folle corsa per le strade cittadine seminando il panico tra auto in sosta e pedoni inseguito in maniera caparbia dai militari. Il “duello” stradale si è concluso al passaggio al livello di via Polveriera: il fuggitivo ha trovato due ostacoli, davanti le sbarre e dietro l’auto dell’Arma. I carabinieri hanno arrestato l’uomo per resistenza a pubblico ufficiale, non solo: hanno scoperto che il 47enne era senza patente alla guida di una vettura senza assicurazione, poi finita sotto sequestro.