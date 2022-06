Roccarainola, al via la seconda edizione del “Walking Day”

Nella cornice della pista blu del Comune di Roccarainola, il 3 luglio è stata organizzata la seconda edizione del Wallking Day. L’evento organizzato dall’Amministrazione comunale riproposto ogni prima domenica di luglio di ogni anno, avrà luogo sulla pista tra via Pizzolungo, via Pozzi di Scipione e via IV Novembre con partenza prevista per le 19.

La manifestazione prevede una camminata ludico – motoria non competitiva, aperta alle persone di tutte le età e a tutti coloro che vorranno partecipare. Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno in base al suo stato fisico.

Partirà e arriverà in via Pizzolungo e si snoderà sull’intera pista pedonale del Comune. Sul posto saranno presenti anche istruttori per fare esercizi di spinning, palestra all’aperto, esercizi

di fisio-sport. L’obiettivo è quello di realizzare un evento di richiamo che coinvolga chi è attento alla salute, al benessere e alla sana pratica sportiva e che possa coniugare l’idea del camminare con uno stile di vita e una mobilità veramente sostenibile. Durante il percorso saranno organizzati punti ristoro.

L’evento si concluderà con uno street food e con un evento finale che vedrà la partecipazione di Gianni Marino (Made in Sud), i Bottari di Macerata Campana e Emiliana Cantone.