Calcio, Nola iscritto al prossimo campionato di Serie D

Il Nola 1925 comunica che, nella giornata del 15 luglio, la Covisod (Commissione Vigilanza Società Dilettantistiche), ha dato esito positivo all’istruttoria in riferimento alla richiesta di iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Con la stagione 2022/2023, quindi, prenderà il via il quinto anno consecutivo di Serie D per la prima società di calcio di Nola.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – ha affermato il presidente Luigi Nappi – Ma siamo ancor più soddisfatti e orgogliosi di tutto l’entusiasmo che tifosi, sostenitori e simpatizzanti ci stanno riconoscendo. A breve inaugureremo la nuova sede ufficiale e daremo il via alla vendita degli abbonamenti. L’augurio è che questo calore e questa vicinanza continuino anche per questa stagione, in ogni modo, anche e soprattutto con la sottoscrizione dell’abbonamento. Il nostro primo obiettivo è creare un tutt’uno tra squadra, società e città, nel segno della passione, dell’identità e della storia quasi centenaria di questa maglia“.