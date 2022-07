Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha accolto le dimissioni di Mario Draghi e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinchè si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi oggi presso il Senato della Repubblica. Lo si legge in una nota del Quirinale.