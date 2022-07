Le strappa i vestiti e tenta violenza sessuale: arrestato

Un 45enne di nazionalità georgiana è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Marcianise per tentata violenza sessuale commessa nei confronti di una connazionale.

I poliziotti del commissariato casertano sono intervenuti mentre pattugliavano il territorio in via Santa Caterina dopo aver udito le urla di una donna; giunti sul posto, hanno trovato la georgiana che chiedeva aiuto, era scossa ed impaurita, con gli indumenti strappati e presentava varie escoriazioni sul corpo.

A non molta distanza i poliziotti hanno rintracciato un connazionale ubriaco che alla vista della volante ha tentato di darsi alla fuga sferrando pugni all’indirizzo dei poliziotti e dell’auto di servizio.

L’uomo è stato però bloccato e condotto in commissariato: qui sono emerse le responsabilità del 45enne in relazione a quando accaduto alla donna, che ha raccontato delle percosse e dei maltrattamenti subito dall’uomo, e soprattutto del tentativo di violenza sessuale posto in essere da quest’ultimo. Il georgiano è stato quindi ammanettato.