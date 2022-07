Napoli, tredicenne ferito con coltello durante lite per partita calcetto

Un ragazzino di 13 anni è stato medicato la scorsa notte all’ospedale Vecchio Pellegrini, a Napoli, per una ferita da arma da taglio all’inguine, giudicata guaribile in otto giorni. Ai carabinieri della compagnia “Centro” la vittima è raccontato che si trovava in via Acton, a guardare una partita di calcetto tra coetanei.

Sul campo sarebbe scoppiata una lite che avrebbe coinvolto anche il 13enne, poi colpito da uno sconosciuto. Il minore è stato dimesso e affidato ai familiari. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’episodio e individuare l’aggressore.