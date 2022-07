NOLA (Nello Lauro) – L’ipermercato a marchio Coop presente nel centro servizi Vulcano Buono ha chiuso. La struttura che aveva riaperto lo scorso mese di novembre con tanto di passerella politica e speranza ha abbassato da alcuni giorni la serranda con la dicitura chiuso per “ristrutturazione”. Una situazione difficile quella del famoso marchio presente anche in altri comuni del Napoletano con alcuni ipermercati ex Auchan che sono stati già rilevati dal gruppo Sole365 (come a Giugliano e Quarto) e con altri in attesa di “svuotare tutto” come quello storico di Afragola. Chi soffre questa situazione, manco a dirlo, sono gli 85 dipendenti già decimati nel primo passaggio di società. Qualcuno è già in cassa integrazione a zero ore, qualche altro ha già ricevuto l’ordine di servizio presso gli altri ipermercati del gruppo. La preoccupazione per il futuro resta alta: in molti sperano che l’ipermercato di Nola, una volta vero gioiello del centro, possa essere rilanciato nei mesi invernali con un nuovo piano di investimenti del Vulcano Buono.