Non ottiene certificato con giorni riposo e picchia dottori guardia medica

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Don Luigi Sturzo, presso la locale guardia medica. Un paziente si è presentato presso la struttura per il rilascio di un certificato medico.

Evidentemente non soddisfatto del certificato, nel quale non erano stati prescritti giorni di riposo, è andato in escandescenze. Ha danneggiato una porta dell’edificio e picchiato i medici di turno presenti.

Le tre vittime sono poi state giudicate guaribili in un giorno di prognosi. Indagini in corso dei carabinieri.