Nola, incidente stradale all’alba in moto: muore studentessa

Un’altra giovanissima vita spezzata. Chiara Mastrojanni, studentessa di 23 anni, di San Paolo Bel Sito è morta all’alba di questa mattina a causa di incidente stradale avvenuto in via onorevole Francesco Napolitano.

La ragazza con un giovane era in sella ad un moto quando quest’ultimo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo: entrambi sono caduti sull’asfalto. Niente da fare per Chiara, nonostante i soccorsi, mentre il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale “Santa Maria la Pietà” di Nola in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita. Tanti i messaggi sui social per ricordare Chiara.