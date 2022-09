Continuano i servizi predisposti dalla polizia locale di Nola, coordinata dal tenente colonnello Giuseppe Formisano, finalizzati al controllo del corretto conferimento dei rifiuti. Gli agenti hanno sanzionato otto persone per un totale complessivo di circa 900 euro.

Le persone multate hanno depositato rifiuti in luoghi diversi dal civico di residenza, fuori dagli orari stabiliti, senza differenziarli, in giorni diversi da quelli stabiliti. Intensificati anche i controlli in materia urbanistica-edilizia effettuati in sinergia con l’ufficio tecnico comunale che hanno permesso di verificare alcune inottemperanze alle ordinanze dirigenziali emesse dall’ufficio tecnico comunale.

“Il comando di polizia locale rammenta – si legge nella nota – che il verbale di inottemperanza ad un’ordinanza dirigenziale di abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi in materia edilizia redatto dalla Polizia Locale comporta, a seguito accertamento dell’inottemperanza, l’acquisizione dell’opera realizzata illecitamente al patrimonio dell’ente”.