Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto ieri pomeriggio – ma la notizia è stata resa nota solo oggi – in via Enzo Paci, ai confini tra il comune di Melito e il quartiere Scampia, alla periferia di Napoli. Il corpo è stato identificato: si tratta di Alfredo Folliero, 38 anni, la cui scomparsa era stata denunciata dalla madre il 31 luglio scorso ai carabinieri di Melito.

Nei giorni successivi si sono susseguiti via social gli appelli a chi avesse potuto fornire notizie di Alfredo, e del caso si era interessata anche la trasmissione “Chi l’ha Visto?”. Alfredo Folliero era partito da Melito il 30 luglio per recarsi in una struttura pugliese che lo stava assistendo da qualche tempo per problemi di salute, ma dove non è mai arrivato. Sul corpo non ci sono segni di violenza; è stata disposta l’autopsia. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.