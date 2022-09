Trasporti, Eav annuncia: “Cento assunzioni entro l’anno”

Cento nuove assunzioni di autisti all’Eav, l’azienda di trasporti della Regione Campania. In una nota viene sottolineato che l’azienda, in attuazione del piano assunzioni, ha appena esaurito la graduatoria degli autisti riferita alla selezione bandita nel 2018, procedendo con il reclutamento di 31 nuovi operatori di esercizio.

Inoltre, con riferimento ad una selezione le cui prove si sono concluse lo scorso 7 settembre, “in un’ottica di ricambio generazionale, nonché per far fronte all’esercizio dei servizi ex CTP, Eav – si legge nel comunicato – procederà con l’assunzione entro l’anno di circa 100 autisti con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle sedi operative di terraferma ed alle isole”.