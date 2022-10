Castellammare di Stabia, ruba cialde di caffè: arrestato

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per furto aggravato un 57enne stabiese. Sono le 3 di notte e la gazzella dell’Arma percorre via Pascoli.

L’attenzione dei carabinieri è stata catturata da un uomo che stava uscendo da un’auto in sosta dove da lontano si vedeva che stava rovistando e quando i militari lo hanno bloccato ha ancora tra le mani una scatola. Una di quelle del caffé con all’interno 150 cialde.

Perquisito, il 57enne è stato trovato in possesso del cacciavite probabilmente utilizzato per lo scasso. L’arnese è stato sequestrato mentre l’uomo è in attesa di giudizio. Le cialde sono state restituite al proprietario.