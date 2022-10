Insegue genitori fino in caserma per impedire denuncia: arrestato

Ha inseguito i genitori fino alla caserma dei carabinieri per impedire loro di denunciarlo e di far sapere a tutti delle sue continue minacce e vessazioni. Protagonista un 36enne di Recale (Caserta), che è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è stato arrestato nella caserma dell’Arma a Macerata Campania, dove si era recato per “bloccare” i genitori adottivi: questi, stanchi di anni di violenze, dopo l’ennesima aggressione avevano trovato il coraggio per andare dai carabinieri. In caserma il 36enne ha dato in escandescenza, minacciando i genitori e provando a scagliarsi contro di loro, senza riuscirvi ovviamente vista la presenza dei militari. E’ emerso che almeno dal 2010 l’uomo, pur di ottenere denaro, offendeva, picchiava e umiliava i genitori.