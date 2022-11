Casamicciola: le drammatiche telefonate al 112: “Aiuto, la frana”

Telefonate concitate al 112 all’alba di ieri: “telefono da Casamicciola, c’è una frana enorme”, dicono i cittadini ai carabinieri. Di seguito due delle numerose chiamate.

Donna: pronto buongiorno parlo da piazza Bagni, sopra il supermercato, c’è di nuovo la frana.

Carabiniere: va bene, adesso mandiamo qualcuno a vedere.

Donna: sì, dovete chiamare i pompieri, è tutto allagato.

In un’altra telefonata a parlare è un uomo.

Uomo: su a Casamicciola c’è stata una frana, ma ‘na cosa grossa…

Carabiniere: dove?

Uomo: Io sto a Rarone, via Celario. C’è stata una frana grossa, proprio a fianco casa mia. Io non posso uscire di casa, sono bloccato. Ma da quello che vedo sono passate macchine…e pure case..

Il carabiniere si informa bene sulla località e assicura che una pattuglia arriverà presto.

Uomo: vedrete che di telefonate come questa ne riceverete molte perché, vi assicuro… voi non avete idea di cosa è successo. Carabiniere: veniamo subito, voi uscite se vi sentite in pericolo…

Uomo: non possiamo uscire, perché sull’unica via per uscire ci sta la frana…