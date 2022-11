Circumvesuviana, Eav annuncia sciopero sindacati di 4 ore

Uno sciopero di quattro ore, dalle 9 alle 13, è stato proclamato per venerdì 11 novembre da Uil Trasporti, Faisa-Confail, Usb e Orsa per le ”modifiche unilaterali all’organizzazione del lavoro da parte dell’azienda nel settore manutenzione e infrastrutture” e singolarmente da Orsa e Usb per l’organizzazione del lavoro e dei turni, dalla Uil Trasporti per le problematiche del settore circolazione divisione ferroviaria e dall’Usb per rivendicare la cancellazione degli aumenti delle tariffe servizi ed energia.

L’Ente Autonomo Volturno fa sapere che ”durante l’orario di sciopero, l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero”. Per visualizzare l’avviso completo, dove sono riportate le ultime partenze garantite prima dello sciopero e le prime partenze garantite dopo la fine dell’astensione, occorre consultare l’apposita sezione attiva sul sito di Eav. Per le linee della Circumvesuviana questa la situazione:

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 8:18

Sarno 8:28

Baiano 8:56

Poggiomarino 8:35

Torre del Greco via C.D. 8:14

Pomigliano 8:44

Per Napoli da

Sorrento 8:48

Sarno 8:58

Baiano 8:56

Poggiomarino 8:52

Torre del Greco via C.D. 8:13

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 13:06

Sarno 13:16

Baiano 13:38

Poggiomarino 13:25

Torre del Greco via C.D. 13:50

Per Napoli da

Sorrento 13:36

Sarno 13:22

Baiano 13:44

Poggiomarino 13:16

Torre del Greco via C.D. 13:01