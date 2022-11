Futnet, da Casamarciano a Praga per il sogno mondiale

CASAMARCIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Da Casamarciano a Praga per i campionati mondiali di Futnet. Pasquale Benevento (22 anni), Tommaso Pedalino (20 anni) e Gianluca Russo (22 anni) saranno tra i protagonisti, con la maglia della nazionale azzurra, nella capitale della Repubblica Ceca dove si festeggeranno nella rassegna iridata i 100 anni della fondazione dello sport conosciuto anche come calcio tennis, nato proprio da queste parti negli anni Trenta.

E’ l’ennesima soddisfazione per la FutNet Wolves Casamarciano che si è formata un anno fa con un gruppo di giovani atleti dai 16 ai 22 anni. Primi in diversi tornei disputati in Italia ma anche protagonisti nelle competizioni svoltesi in Francia, Romania e Spagna. Dopo i Mondiali previsti altri impegni prestigiosi come i Mondiali Under 21 sempre in Repubblica Ceca e tornei in Francia, Spagna e Svizzera. Passione, sacrificio e tanta volontà per la giovane società nolana del presidente Antonio Della Marca affiancato da Felice Foglia, Antonio Iorio, Andrea Vitale, Angelo Vecchione, Ciro Gammone, Angelo Spanò con lo staff con Alberto Vecchiarelli (preparatore atletico), Corrado Iannicelli e Valentina Radente (istruttori pilates), il team manager Sebastiano Serafino e i mister Salvatore Lauri e Ferdinando Nappi. Oltre ai tre nazionali ci sono nel roster anche Umberto e Salvatore Della Marca, Francesco Catapano e Raffaele Meo. Cinque allenamenti a settimana tra preparazione atletica e sedute di pilates in palestra per far “crescere” un sogno e promuovere il lato nobile dello sport: “Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età, essere inclusivi e non esclusivi cercando di diffondere e valorizzare una disciplina ancora poco praticata, ma con forti prospettive di sviluppo” dice il preparatore atletico Alberto Vecchiarelli.