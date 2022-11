Maltempo, arriva ciclone Poppea: chiudono scuole in Campania

A causa dell’allerta meteo valida sull’intero territorio della Campania, domani saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, nei comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia e Sant’Anastasia. A deciderlo, i sindaci dei rispettivi comuni con una apposita ordinanza.

“La decisione si è resa necessaria per il ciclone Poppea che si abbatterà sulla Campania e porterà, stando al bollettino meteo della Protezione Civile , perturbazioni con forti piogge e raffiche di vento”, dice il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno . “Domani, per precauzione e per la tutela della nostra comunità e della platea scolastica, abbiamo deciso di sospendere le lezioni e chiudere le scuole. Come sempre sono stati allertati i volontari della Protezione Civile e i tecnici comunali per monitorare il territorio in virtù dell’evoluzione delle condizioni meteo. Rinnovo a tutti l’invito alla prudenza e ad agire con responsabilità e consapevolezza”, sottolinea.

In serata l’elenco delle scuole chiuse in Campania si è notevolmente allungato. Questi i comuni interessati al momento:

NAPOLI – Napoli, Afragola, Acerra, Agerola, Arzano, Barano d’Ischia, Boscoreale, Boscotrecase, Caivano, Calvizzano, Castellammare di Stabia, Casoria , Cercola, Cicciano, Crispano Casamicciola Terme, Cardito Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano, Gragnano Ischia, Melito, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Monte di Procida, Mugnano, Qualiano, Quarto, Piano di Sorrento, Pomigliano d’Arco, Poggiomarino, Pozzuoli, Procida, Sant’Agnello, Sant’Antimo, Sorrento, Volla.

AVELLINO – Avellino, Cervinara, Forino, Lauro.

BENEVENTO – Benevento, Morcone.

CASERTA – Caserta, Aversa, Caiazzo, Cancello ed Arnone, Capua, Carinaro, Carinola, Casal di Principe, Casaluce, Castello del Matese, Cesa, Curti, Falciano del Massico, Grazzanise, Gricignano d’Aversa, Lusciano, Macerata Campania, Mondragone, Parete, Piedimonte Matese, Pignataro Maggiore, Portico di Caserta, San Marcellino, San Nicola la Strada, San Tammaro, Sant’Arpino, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Succivo, Trentola Ducenta, Villa Literno.

SALERNO – Salerno, Agropoli, Battipaglia, Buonanabitacolo, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo, Castel San Giorgio, Cava de’ Tirreni, Eboli, Giungano, Minori, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Polla, Roccapiemonte, Sala Consilina, Sapri, Sarno, Sessa Cilento, Siano, Ravello, Torraca Cilento, Vallo della Lucania, Vietri sul Mare