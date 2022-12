Autonomi a Nola, la storia dimenticata diventa un libro

Il testo entra nel cuore di quelle battaglie sociali e politiche, portando alla luce anche storie poco conosciute come quella del collettivo di giovani che si formò in quegli anni nell’area nolana. Le memorie dei protagonisti e i documenti dell’epoca ricostruiscono un pezzo di storia dimenticata a Nola e nei territori vicini, toccando temi e avvenimenti importanti come la lotta per il salario, il lavoro, il diritto alla casa e allo studio, le politiche economico-sociali meridionaliste, l’impegno ambientalista, le esperienze culturali e di controinformazione, la repressione dei movimenti, le lotte dei detenuti nelle carceri.

Durante l’iniziativa, proiezioni di interviste ad ex militanti a cura di Marco La Gala ed è possibile visitare la mostra artistica “Via con me” di Raffaele Avella. A seguire, momento conviviale a cura dell’erboristeria “Il Canto della Terra” e intrattenimento musicale del “Gruppo Popolare Terra e Lavoro”