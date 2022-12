Camposano, la consigliera comunale Parente passa ad “Azione”

Saveria Parente ha aderito ufficialmente al partito di “Azione”. Nella seduta del civico consesso di Camposano, tenutasi il 7 dicembre, la consigliera comunale Saveria Parente, appartenente al gruppo misto, ha dichiarato la propria adesione ad “Azione”, il partito che in coalizione con Italia Viva nelle scorse elezioni nazionali del 25 settembre, ha raggiunto quasi l’8% dei consensi, costituendo di fatto il “ terzo polo”.

“L’approdo della consigliera Parente al progetto politico di Carlo Calenda, è stato accolto con enorme soddisfazione dal gruppo “ Camposano in Azione” che ha così commentato in una nota: “Avere una rappresentante competente in Consiglio, come Saveria Parente, permette al gruppo Camposano in Azione di aumentare la portata dell’attività politica, poiché le nostre proposte arriveranno direttamente all’ente comunale. Ancora di più ogni cittadino può avere nel nostro gruppo un riferimento serio, credibile, strutturato e pronto per far sentire la propria voce e per confrontarsi sulle soluzioni alle questioni irrisolte”.