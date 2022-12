Cimitile, nasce “Agoppino”: donerà un sorriso ai piccoli malati

Un obiettivo alto e nobile. Donare un sorriso ai piccoli malati del reparto di Ematologia ed oncologia pediatrica dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” diretto dal primario Silverio Perrotta. Il tutto attraverso una vendita di beneficenza, organizzata dalle referenti locali Maria De Risi e Antonella Aliperti, in programma nel suggestivo scenario della basiliche paleocristiane di Cimitile il prossimo 11 dicembre (dalle 9 alle 13 e poi dalle 16 alle 21) il cui ricavato sarà destinato all’Agop (Associazione Genitori Oncologia Pediatrica) “Laura Rolandi” onlus, che dal 1985 opera presso il reparto di Ematologia ed oncologia pediatrica per migliorare la cura e l’assistenza dei piccoli e giovani pazienti e delle loro famiglie.

In questa seconda edizione sarà presente una nuova mascotte dell’Agop: il bambolotto Agoppino che arricchisce la famiglia del sorriso dopo la nascita, lo scorso anno, della “sorella”Agoppina simboli di gioia, serenità e forza. Chi comprerà Agoppino e tutti i lavori presenti sugli stand potrà regalare più di un sorriso ai ragazzi che lottano per la vita. L’Agop, presieduta da Sebastiano Conte, fondata e gestita da genitori con la collaborazione del volontariato e degli operatori sanitari, è impegnata da tempo ad affrontare ed a risolvere i problemi che i pazienti e le loro famiglie sono costretti a vivere sul piano sanitario, psicologico, sociale, affettivo ed umano attraverso la promozione della ricerca scientifica all’attivazione di un servizio di assistenza psicologica per i piccoli pazienti e le loro famiglie, dall’accoglienza alle famiglie alla collaborazione con le scuole.