Nella serata di ieri a Capua, i carabinieri della locale stazione, unitamente a personale della sezione radiomobile della compagnia di Capua hanno arrestato un 28enne del posto. L’uomo, in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 2 anni, nella serata di ieri, in un bar del luogo e senza apparente motivo, ha iniziato a danneggiare le attrezzature dell’esercizio commerciale minacciando di morte la dipendente che ha privato a fermarlo.

Nella circostanza, a difesa della donna è intervenuto il suo fidanzato che è stato malmenato. I militari dell’Arma giunti sul posto hanno bloccato ed arrestato l’uomo che ora dovrà rispondere dei reati di lesioni, minacce, danneggiamento e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.