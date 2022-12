Nola, in villa comunale il Mercato della Terra versione natalizia

Mercato della Terra a Nola in versione natalizia: ultimo appuntamento dell’anno domenica 18 dicembre , dalle ore 9 alle 13, in v illa comunale con la spesa buona, pulita e giusta, alla scoperta della biodiversità del territorio.

Un’edizione ricca di sorprese: a lle ore 11 interessante Laboratorio del Gusto “Olio, educazione all’assaggio”, a cura dell’esperto tecnico Angelo Lo Conte, curatore regionale della Guida agli extravergini Slow Food e presidente Slow Food Campania. Durante la mattinata saranno presenti gli zampognari in abiti tradizionali della compagnia Popularia che intoneranno le tradizionali novene delle festività, presentati dalla Prol Loco Nola Città d’Arte .