Roccarainola, corso di Escursionismo per conoscere i segreti della montagna

ROCCARAINOLA – Teoria e pratica per conoscere e vivere al meglio il mistero e la bellezza della montagna. E’ finito da poco il primo corso Escursionismo Base E1 della scuola “Giustino Fortunato” della sezione Cai di Napoli. A parteciparvi 20 soci del Club Alpino Italiano tra cui 15 della sottosezione Cai Roccarainola- Cai Napoli. Un corso interamente svolto sul territorio del Partenio.

Nella casa comunale si svolti gli incontri teorici studiando cartografia, bussola, abbigliamento tecnico da utilizzare, l’alimentazione e l’allenamento mentre nella sempre suggestiva Foresta Demaniale di Roccarainola e sui Monti del Partenio si è svolta l’attività pratica, anche con pernotto in Rifugio a Piano di Lauro.

“Il direttore del corso Michele Renna ha messo a disposizione dei corsisti tutto il suo sapere in ambito montano, non solo come docente,ma in molti casi come amico amante della montagna vedendo i corsisti appassionati e con tanta voglia di voler imparare. Ho sempre pensato che il primo passo da fare in montagna fosse la formazione. Un escursionista ben formato si divertirà di più in montagna e accompagnerà altre persone in modo responsabile e consapevole” dice Massimo Parisi, reggente della sottosezione di Roccarainola.

“I miei ringraziamenti al sindaco di Roccarainola Peppe Russo e al presidente del Consiglio Comunale Giovanni Sirignano i quali ci hanno concesso a titolo gratuito l’utilizzo dell’aula consiliare, i corsisti, al presidente del Cai Napoli che ha da sempre fiducia nei nostri progetti, il presidente della scuola di Escursionismo “Giustino Fortunato” Simone Merola, senza dimenticare Fiorella Franzese, Flaviano Renna e i docenti del corso”. Prossimi obiettivi: corso E2 ed al prossimo E1.