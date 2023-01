Anacapri, marijuana nascosta in un giardino privato

I carabinieri, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga sull’isola di Capri, che si è ripresentato nuovamente a distanza di anni all’interno del territorio dell’isola azzurra, hanno avviato una serie di controlli a tappeto nei due comuni.

Nel corso della scorsa notte i militari di Capri e di Anacapri hanno fatto una straordinaria e insolita scoperta che ha portato al sequestro di 116 grammi di marijuana racchiusi in una grande busta di cellofan che si trovava all’interno di un giardino in via Migliara. Immediate sono scattate le indagini per risalire ai responsabili