Sabato 14 gennaio si terrà la V edizione del premio nazionale “Domenico De Stefano”. L’Acli Sei Do Kan aprirà le porte del teatro “Nadur” di Cicciano per ricordare l’ex assessore dello Sport Domenico De Stefano, scomparso all’età di 42 anni.

L’associazione che, soprattutto nell’area nolana, è in prima linea con iniziative di sport e solidarietà ha accolto a pieno le idee di “Mimì De Stefano”, portando avanti la sua lungimiranza organizzativa e il suo desiderio di formare i giovani e i più deboli grazie all’attività sportiva. Per l’Assessore dello Sport del Comune di Cicciano erano importanti i valori di giustizia, solidarietà, associazionismo, condivisione, integrazione e tenacia.

Per questo e tanto altro l’Acli Sei-Do-Kan ha deciso di omaggiarlo con un evento che ha radunato molte figure che rappresentano a pieno i suoi valori. Nel corso dell’evento saranno molteplici le testimonianze delle istituzioni e di eccellenze del mondo dello sport, della medicina e personaggi che, nel corso degli anni, hanno mostrato grande sostegno alle iniziative dell’associazione Acli Sei Do Kan.

La serata avrà inizio con la celebrazione della Santa Messa in memoria di dirigenti e atleti che hanno fatto un pezzo di storia dell’associazione, per poi proseguire con le varie premiazioni nelle seguenti sessioni: “A sostegno delle attività Sei Do Kan”, “Arte-Cultura-Sport-Sociale-Politica”, “Eccellenze della Sei Do Kan”. Ad arricchire la serata le esibizioni degli studenti dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo di Cicciano “Bovio-Pontilio-Pascoli”.