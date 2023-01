Droga: arrestato 3 giorni fa, in manette anche moglie e figlio

Tre giorni fa, a Mugnano di Napoli, i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Napoli avevano arrestato R.M.: a casa del 46enne, arrestato assieme ad altre tre persone in un blitz a largo raggio, erano stati rinvenuti e sequestrati 4.495 euro in contanti e 100 grammi di hashish.

Ieri i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marano sono ritornati nell’appartamento dell’uomo arrestando questa volta il figlio 23enne, incensurato, e la madre del ragazzo nonché moglie del 46enne, D. D., 42 anni. I militari hanno trovato nella disponibilità del 23enne 800 euro in contanti e due borse con all’interno 600 dosi tra hashish e marijuana per un peso complessivo di un chilo e mezzo di droga.

Nella disponibilità della donna, invece, una busta con dentro 5 panetti di hashish per 500 grammi. Sequestrati anche 16 proiettili calibro 38 special. Infine, in un locale della famiglia, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due dispositivi conta banconote e una bilancia elettronica. Madre e figlio sono stati accompagnati nei carceri di Pozzuoli e Poggioreale in attesa di giudizio per il reato di detenzione di droga a fini di spaccio.