Nola, in villa comunale il Mercato della Terra edizione 2023

Prima edizione del nuovo anno per il Mercato della Terra a Nola domenica 15 gennaio . L’appuntamento si rinnova anche nel 2023 negli spazi verdi della villa comunale, dalle ore 9 alle 13 ogni terza domenica del mese, con la spesa sostenibile targata Slow Food, alla scoperta della biodiversità del territorio e della ricchezza dei prodotti che offre la stagione invernale.

Slow Food Agro nolano, col patrocinio morale del Comune di Nola, ripropone un evento che sta riscuotendo sempre più successo: al Mercato della Terra si parla, si ride, si assaggia, si fanno esperienze e si scopre ogni volta qualcosa di interessante. Non un mercato qualunque, ma un luogo di scambio culturale all’interno della grande rete internazionale che lavora secondo i principi del buono, pulito e giusto.