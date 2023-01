“Scendi, te la parcheggio io” e gli rubano l’auto: arrestati

E’ l’una di notte in via Nuova Marina a Napoli ed un 21enne sta parcheggiando la sua auto. Due uomini, vedono il ragazzo in difficoltà e si avvicinano. Il 40enne dice alla vittima: “Scendi te la parcheggio io”. Il ragazzo scende dall’auto permettendo al finto benefattore di salire. E’ fatta, il complice 35enne imboscato sale in macchina e l’auto parte. Il ragazzo chiama subito il 112 che dirama le ricerche.

Poco dopo i carabinieri della compagnia Napoli Stella notano un’auto che a forte velocità percorre Via Ferrara in direzione Corso Novara. Individuano la targa, la stessa dell’auto rubata al 21enne. Dopo un breve inseguimento, i militari bloccano l’auto ed arrestano i due ladri. Si tratta del 35enne A. B. di Caivano e del 40enne M. A. di Casoria. Si trovano ora nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.