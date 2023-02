Doglie durante la navigazione: mamma partorisce sul traghetto

È nata poco dopo le 7 e mezza su una nave in navigazione da Ischia per Pozzuoli: è questa la storia della piccola Luisa venuta alla luce stamattina a bordo del Benito Buono, partito dall’isola verde e diretto verso l’approdo flegreo. La mamma di Luisa si stava recando, insieme al suo ginecologo, a partorire in terraferma ma durante la navigazione subito dopo lo scalo a Procida, ha avuto le doglie ed il medico non ha potuto fare altro che farla partorire.

La piccola sta bene ed attualmente si trova insieme alla madre all’ospedale “La Schiana” di Pozzuoli per i controlli del caso; emozionato il comandante della nave, Giacomo Piro, che ha tagliato il cordone ombelicale.

Anche la Medmar Navi, la compagnia di navigazione, si è complimentata con la mamma e la neonata sulla sua pagina sociale: “Fiocco rosa a bordo del Benito Buono. Questa mattina a bordo – si legge in un post – della nostra nave è successa una cosa davvero straordinaria: è nata Luisa. La mamma della piccola stava andando in terraferma per partorire ed era partita col Benito alle 6.20 ma Luisa aveva fretta di venire al mondo, talmente tanta fretta che è nata a bordo prima che la nave arrivasse a Pozzuoli. Assistita dal ginecologo che la stava accompagnando in ospedale mamma Maria ha dato alla luce la piccola con l’assistenza di alcuni membri dell’equipaggio tra cui il comandante Piro che ha avuto il compito di tagliare il cordone ombelicale. Ora Luisa e la mamma sono in ospedale e ci dicono che stanno bene e tra qualche giorno potranno tornare a casa: a loro vanno gli auguri più sinceri ed affettuosi da parte di tutti noi di Medmar”.