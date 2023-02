Un bimbo di tre anni si è allontanato stamattina dalla sua abitazione di via Vespucci, in località Nerano, nel comune di Massa Lubrense. La madre ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri. Sono in corso le ricerche. Il bimbo Gennaro Rotoli indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini. La madre ha autorizzato la diffusione della foto in aiuto alle ricerche.

Sul posto, a Nerano, è già attiva per le ricerche, una squadra del Soccorso Alpino. In arrivo nella zona altre squadre e, tra queste, anche un unità cinofila molecolare.