Nell’ambito dei controlli disposti dal gruppo carabinieri Forestale di Napoli i militari della stazione di Marigliano, a Pomigliano d’Arco, hanno denunciato due persone accusate di esseri collegati in maniera irregolare alla rete elettrica.

Si tratta di un 50enne ed un 38enne, che devono rispondere di furto di energia elettrica. I controlli sono stati eseguiti in un negozio adibito a vendita di casalinghi e in un’attività di ristorazione. Secondo i carabinieri avrebbero utilizzato irregolarmente la corrente per diverse migliaia di euro.