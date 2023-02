Portici, lite tra centauri finisce nel sangue: accoltellato 18enne

Una lite tra giovani per motivi di viabilità è sfociata in un’aggressione: ne ha fatto le spese un 18enne di Portici ferito all’addome con un coltello. Ricoverato all’Ospedale del Mare, gli sono stati applicati quattro punti di sutura all’addome: ne avrà per dieci giorni.

Da una prima sommaria ricostruzione dei carabinieri il 18enne era sul proprio scooter a via San Cristoforo nel comune di Portici in compagnia di una amica 22enne quando sarebbe sorto il litigio con altri due ragazzi anche loro in sella a uno scooter.

A quel punto uno dei due centauri avrebbe colpito con un fendente all’addome il 18enne che, ferito, si recava in ospedale per le cure. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.