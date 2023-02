Ieri sera verso le 20.15 a Sant’Antimo i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in via Luigi Scalfaro per una rapina consumata in un distributore di benzina. Poco prima quattro persone con volto coperto e armati di pistola prendevano l’incasso della giornata per poi allontanarsi.

Indagini in corso da parte dei militari che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire all’identità dei malviventi.