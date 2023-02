Scontro tra 2 auto sulla Sorrentina: muore comandante Lauro

E’ di un morto ed un ferito il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 145 “Sorrentina”, nei pressi del chilometro, 5,400, nel territorio comunale di Gragnano.

Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento: la strada è stata chiusa. Le uscite obbligatorie sono istituite agli svincoli di ‘Gragnano’ e di ‘Castellammare Centro’. Solo a seguito delle operazioni di rilievo e delle attività lo sgombero dei veicoli e di pulizia del piano viabile, sarà consentito il ripristino della piena circolazione.

AGGIORNAMENTO – La vittima dell’incidente mortale avvenuto sul viadotto San Marco è Michele Lauro. Il 60enne era alla guida di una delle due auto coinvolte e viaggiava con un passeggero, rimasto ferito. L’uomo era molto conosciuto nel settore marittimo campano: in passato era stato comandante di navi ed aliscafi per le compagnie Navigazione Libera del Golfo e Snav.

Da alcuni anni era il direttore generale della Laziomar, la compagnia di navigazione che gestisce collegamenti marittimi tra la terraferma e le isole pontine, di cui era anche responsabile di flotta. Per conoscere l’esatta dinamica dell’incidente servirà attendere le conclusioni delle forze dell’ordine intervenute, che hanno ascoltato anche le testimonianze di alcuni automobilisti che transitavano lungo quel tratto di strada.