Truffa da 1,2 milioni nel Napoletano, arrestato ex dipendente Enel

Da ex dipendente licenziato dal Servizio Elettrico Nazionale (gruppo Enel), ha truffato il suo ex datore di lavoro e tante attività commerciali cui proponeva tariffe agevolate convincendole a cambiare contratto di erogazione di energia e trattenendo i corrispettivi delle bollette da loro regolarmente versati; ha così fatto accumulare nel tempo a centinaia di utenti morosità per 1,2 milioni di euro. E’ quanto contestato dalla Procura di Napoli Nord a un 50enne di Calvizzano, finito agli arresti domiciliari su ordine del Gip di Napoli Nord.

Le indagini sono state effettuate dalla Guardia di Finanza di Napoli in seguito alla denuncia presentata dal Servizio Elettrico Nazionale che si era accorto che centinaia di suoi utenti non pagavano le bollette. E’ così emerso che il50enne, per realizzare la truffa, aveva creato 15 società con cui ha fatto firmare ad attività commerciali, molte delle quali vecchi clienti del Servizio Elettrico Nazionale, oltre 400 contratti a prezzi convenienti presso 182 punti di fornitura.

L’uomo contattava i clienti storici del suo ex datore, che già conosceva da quando era dipendente; dopo averli convinto a cambiare fornitore e a stipulare i contratti con una delle sue società, contattava l’originario erogatore di energia e richiedeva l’attivazione di forniture indicando come contraente le sue società, e fornendo come Pod (punti di fornitura) gli indirizzi dei clienti; il 50enne tratteneva i soldi delle bollette e faceva inoltre in modo che il Servizio Elettrico Nazionale non si accorgesse di nulla e continuasse ad erogare l’energia, inviandogli periodicamente richieste di volture e ricevute di pagamento contraffatte.