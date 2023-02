Truffa del falso nipote, denunciati un 18enne e un 17enne

I carabinieri della stazione di Formicola, nel Casertano hanno denunciato in stato di libertà un 18enne ed un ed un 17enne di Napoli, ritenuti responsabili di truffa in concorso. Nella serata di ieri, a seguito di diverse segnalazioni di due persone sospette che, a bordo di ciclomotore, si aggiravano in via De Pisa e Morisani, i militari si sono messi alla loro ricerca fino ad individuarli e fermarli, per un controllo, in via Cantiello.

In quel frangente è arrivato, proveniente dalla propria abitazione, un 89enne del posto che ha riferito ai militari dell’Arma di essere stato vittima di truffa ad opera di uno dei due appena fermati ed in particolare ad opera di quello che poi è risultato essere maggiorenne.

Nello specifico la vittima ha riferito ai carabinieri, prima verbalmente e poi formalizzando denuncia, di aver ricevuto, poco prima, una telefonata da parte di colui che credeva essere il nipote che gli aveva chiesto di consegnare la somma di 1.800 euro ad un corriere che sarebbe giunto presso la sua abitazione da li a poco per consegnargli un plico contenente un computer.

La vittima ha anche aggiunto ai carabinieri che, subito dopo aver ricevuto la telefonata si è recato presso lo sportello bancomat dell’ufficio postale dove ha prelevato la somma di 600 euro (il massimo consentito) consegnandola al giovane che si è presentato presso la sua abitazione fingendo di essere il corriere mandato dal nipote. A seguito di perquisizione personale, i militari dell’Arma hanno rinvenuto la somma di 600 euro che è stata restituita alla vittima. I due sono stati quindi denunciati in stato di libertà ed il minore affidato ai genitori.