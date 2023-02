Truffa dell’8 marzo, il raggiro che colpisce sulla rete

Una nuovissima truffa si aggira in rete in occasione della Festa della Donna del prossimo 8 marzo: a lanciare l’allarme è stata la Polizia Postale. “Accanto ad offerte di regali realmente esistenti, circolano falsi annunci di contest che mettono in palio bracciali griffati a cui è davvero difficile rinunciare. Per partecipare al concorso, è richiesta la compilazione di un quiz a cui l’utente dovrà rispondere inserendo, tra le varie informazioni, i propri dati personali e bancari. Dopo aver effettuato questa operazione, l’utente non riceverà nulla e rischierà che i dati inseriti vengano rubati e utilizzati in maniera fraudolenta”.

Per evitare di incorrere in simili truffe, il primo consiglio degli agenti della polizia postale è verificare sui siti ufficiali la presenza di campagne promozionali in atto. Altro consiglio è di consultare, attraverso un comune motore di ricerca, le recensioni pubblicate da altri utenti.