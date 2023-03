Napoli, omicidio nel quartiere di Pianura: assassinato 49enne

Omicidio in mattinata nel quartiere napoletano di Pianura. La vittima è Antonio Esposito, di 49 anni. Al momento i carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica del fatto che è avvenuto all’incrocio di via Torriccelli con via Pallucci, uno dei luoghi maggiormente affollati del quartiere della zona occidentale di Napoli.