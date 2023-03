Il museo civico “Luigi D’Avanzo”, con il patrocinio del Comune di Roccarainola presenta il libro di Angelo Amato De Serpis “Né Rosso né Nero”. L’appuntamento è per sabato 18 marzo, alle 18, al palazzo baronale di Roccarainola.

“Una nuova storia, un nuovo personaggio, una nuova occasione per fare un salto nel passato e riflettere sul presente – così presenta l’opera l’autore Angelo amato De Serpis – Tra un goal e l’altro, Josef “Pepi” Bican vive in prima persona gli avvenimenti storici dell’Europa del secolo scorso, passando per l’ascesa del nazismo, la fine della Seconda guerra mondiale e l’avvento del comunismo. La sua umanità viene continuamente messa alla prova dalla superbia e dalla violenza di sistemi politici oppressivi, ma la sua testardaggine non gli permette di scendere a compromessi con la Storia, anche a costo di mettere a rischio la propria esistenza e quotidianità. “Né rosso né nero” è un racconto liberamente tratto dalla straordinaria vicenda di un grande calciatore che ha avuto la forza e il coraggio di rimanere sempre fedele all’ideale di libertà e alla sua voglia di giocare a calcio”.

“La presentazione di questo libro – commenta il presidente del museo Carmine Centrella – inaugura la stagione 2023 degli appuntamenti al Palazzo Baronale. La serata, che vede il Patrocinio del Comune di Roccarainola, prevede la presenza dei giovani studenti dell’Ipsseoa “Carmine Russo” che, attraverso i propri studenti e alla disponibiltà della dirigente Sabrina Capasso, garantirà il servizio di accoglienza ai nostri ospiti”.

Alla serata interverranno: Angelo Amato De Serpis (autore del testo), Carmine Piscitelli (docente del liceo “G. Albertini” di Nola) e Lucia Napolitano (moderatrice) con i saluti istituzionali di Giuseppe Russo (sindaco di Roccarainola); Giovanni Sirignano (presidente del consiglio comunale di Roccarainola) e Carmine Centrella (presidente Museo di Roccarainola).