Nola, alla Festa del Papà torna il “Mercato della Terra”

Domenica 19 marzo a Nola in villa comunale torna il consueto appuntamento col “Mercato della Terra”, la manifestazione organizzata dall’associazione Slow Food Agro nolano, ogni terza domenica del mese, per promuovere l’agricoltura locale e sostenibile.

Durante la mattinata, dalle 9 alle 13, gli agricoltori e i trasformatori del territorio esporranno i loro prodotti, offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare frutta, verdura, formaggi vaccini e ovini, pane e dolci con farine di grani antichi, miele, uova, succhi, marmellate e confetture artigianali, olio, vino, salumi e tanti altri alimenti provenienti da produzioni di qualità a km zero. Un’occasione utile e originale anche per acquistare un dono per la Festa del Papà o assaggiare le tradizionali zeppole di San Giuseppe.

Inoltre, alle 11 si terrà il Laboratorio del Gusto “Frutta, che passione”, a cura dell’azienda Casa Saviano, per scoprire le differenze tra marmellata, confettura e composta. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali e sensibilizzare il pubblico sull’importanza di un consumo consapevole e responsabile. Il Mercato della Terra rappresenta un’opportunità unica per sostenere l’economia locale e promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, incentivando l’incontro diretto tra produttori e clienti, realizzando esperienze di educazione alimentare e ambientale.



L’invito di Slow Food è sempre lo stesso: “Evitiamo il più possibile di moltiplicare inutilmente le buste, ricordati di portare una borsa della spesa riutilizzabile, se non ce l’hai puoi prenderla direttamente al Mercato aderendo alla campagna ecologica per la raccolta degli oli vegetali esausti”.