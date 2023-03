Un escavatore in sosta in un cantiere edile è stato incendiato a Roccarainola. Sono stati i carabinieri della locale stazione e del radiomobile di Nola ad intervenire ieri sera in via Renola, nella zona che confina con il rione Gescal.

Il veicolo è intestato ad un geometra 50enne di Cicciano, titolare dell’impresa impegnata sul posto per alcuni lavori. Indagini in corso per chiarire origine e dinamica.