ROCCARAINOLA (nl) – E’ ricoverato all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola in codice rosso (ma non in pericolo di vita) il 50enne di Roccarainola ferito nella sparatoria di ieri pomeriggio al circolo ricreativo del rione Fellino a Roccarainola. Nelle prossime ore il paciere di una lite tra un 49enne e il gestore dell’attività sfociata nella sparatoria sarà operato dai medici del nosocomio nolano alla tibia.

Il 49enne arrestato dai carabinieri della stazione di Roccarainola e dal nucleo Radiomobile di Nola per tentato omicidio e porto illegale di armi ha ricevuto dai medici cinque giorni di prognosi per escoriazioni multiple e per una ferita alla testa. Provvidenziale l’intervento dei militari accorsi in maniera tempestiva sul luogo del misfatto e che stanno cercando, in base alle testimonianze, di ricostruire i motivi della lite che ha scatenato la sparatoria.