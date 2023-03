Nel pomeriggio di oggi a Somma Vesuviana i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Starza della Regina per un infortunio sul lavoro. Per cause ancora in corso di accertamento Vincenzo Infante, 58enne, titolare di un’azienda edile, sarebbe stato investito da un mezzo pesante in manovra.

L’uomo è stato trasferito nell’ospedale del Mare dove poi è deceduto. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi della rilievi di Castello di Cisterna. Sul posto anche personale dell’Asl.