Sparatoria dopo un litigio, 28enne ferito ad Ercolano

Hanno litigato per per cause in corso di accertamento e il passo dalle parole ai fatti è stato breve. Infatti è comparso una pistola e sono stati esplosi dei colpi che hanno ferito, in maniera lieve, una persona. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi ad Ercolano in via del Mare.

Il ferito, 28 anni, è stato trasferito all’ospedale Maresca ed è stato dimesso poco dopo. Un’altra persona, si tratta di un 40enne, ora si trova in commissariato. La posizione del due è ora al vaglio degli inquirenti.