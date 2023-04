Questa notte, verso le 3,30, un ordigno artigianale è esploso in via Cumana 117, a Frattamaggiore. Ha danneggiato la serranda esterna e la porta d’ingresso di un centro estetico di proprietà di un 33enne incensurato del posto.

L’esplosione ha danneggiato anche due auto parcheggiate nelle vicinanze. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento.